Лондон, , 14:10 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook удалила страницу конспиролога Дэвида Айка из-за публикации ложной информации, влияющей на общественное здоровье. Об этом сообщает BBC News.

Издание отмечает, что в социальных сетях бывший английский профессиональный футболист и комментатор продвигал несколько теорий заговора, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В частности, Айк заявлял о влиянии сетей мобильной связи стандарта 5G на вспышку новой инфекции.

Представители Facebook не указали конкретные сообщения, из-за которых была удалена страница Айка, но отметили, что такое решение было принято из-за публикации «недостоверной медицинской информации, которая может причинить вред здоровью». Удалённая страница Дэвида Айка насчитывала свыше 800 тысяч подписчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле бывший министр юстиции Великобритании Майкл Гоув заявил, что слухи о влиянии вышек мобильной связи стандарта 5G на вспышку коронавирусной инфекции являются «опасным вздором» и не имеют никаких оснований.

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