Ташкент, , 14:03 — REGNUM Узбекистан вступил в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО), сообщает агентство «Дунё» со ссылкой на постоянное представительство республики при ООН в Женеве.

Членство Узбекистана в ассоциации позволяет министерству занятости и трудовых отношений республики присутствовать на мероприятиях по обмену опытом, а также пользоваться различными услугами МАСО. Генеральный секретарь ассоциации Марсело Аби-Рамиа Каэтано приветствовал присоединение Узбекистана.

Отметим, Международная ассоциация социального обеспечения основана в 1927 году под эгидой Международной организации труда (МОТ). Членами ассоциации являются 320 учреждений из 150 стран мира.