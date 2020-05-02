Москва, , 13:53 — REGNUM На сегодняшний день не доказано, что коронавирус не может попасть в организм человека с пищей или водой. Об этом в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4» на телеканале «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она подчеркнула, что коронавирусная инфекция может распространяться как воздушно-капельным, так и контактным путём. При этом на сегодня вопрос о возможности распространения вируса с продуктами питания или с водой пока остаётся спорным, добавила Попова, отметив, что «абсолютно исключить этот путь сегодня никто из коллег не берётся».

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Глава Роспотребнадзора напомнила, что, согласно проведённым исследованиям, вирус может сохраняться на предметах до 72 часов, поэтому так важно протирать гаджеты и обеззараживать поверхности. Также Попова указала и на давно известный способ избавится от любого вируса с помощью проглаживания утюгом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан заявил, что на сегодняшний день никаких доказательств того, что новый тип коронавируса может передаваться через еду или упаковку, в которую она завёрнута, нет.

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