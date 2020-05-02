Оренбург, , 13:51 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 2 мая, выявлено 28 заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день зафиксировано 822 случая заражения, в том числе 591 подтвержденный референс-центром. Выздоровели 217 человек, четыре пациента скончались.

На 2 мая в реанимации находятся 13 пациентов, из них четверо подключены к аппарату ИВЛ. Состояние 54 оренбуржца оценивается как среднетяжелое, остальных — удовлетворительное.

За сутки умер 85-летний пациент из Орска, который был доставлен в больницу из дома с диагнозом «двухсторонняя пневмония».

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