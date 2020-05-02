Москва, , 13:45 — REGNUM Московский Данилова мужской монастырь разместил на своем сайте обращение к прихожанам с просьбой о помощи.

В настоящее время монастырь закрыт для посещения в связи с сложившейся в столице эпидемиологической ситуацией.

«Братия с благодарностью примет пожертвования: на карту Сбербанка 5469 3800 9585 7594 (главный бухгалтер: 8 985 210 94 43, мон. Вера)», — обратились в монастыре к прихожанам.

Кроме того, пожертвования можно сделать в виде продуктов питания: рыба, овощи, фрукты, крупы, макароны и пр., а также бытовой химии и средств личной гигиены.