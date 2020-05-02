Багдад, , 13:31 — REGNUM В Ираке за сутки выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 мая сообщает Kurdistan24 со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования в стране достигло 2 150 человек.

Кроме того, за сутки от COVID-19 в Ираке скончался один пациент, общее число смертей составило 94 случая.

Напомним, в результате вспышки коронавирусной инфекции во всем мире заразились свыше 3 млн 357 тыс. человек, число скончавшихся от COVID-19 превысило 238 тыс. человек.