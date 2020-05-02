Москва, , 13:17 — REGNUM Контроль за выдачей электронных пропусков в столице России может быть ужесточен в случае, если нужно будет снизить поток людей в метро и на дорогах. Об этом 2 мая рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объём выдачи этих цифровых пропусков», — заявил московский мэр, напомнив, что у администрации города в настоящий момент есть для этого цифровые пропуска в качестве инструмента.

Также он указал, что для этой же цели может быть проведено ужесточение контроля выдачи таких пропусков и «поездок между ними».

«Если мы увидим какую-то угрозу, то, конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер», — сказал Собянин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Морсквы рассказал, что результаты скрининговых исследований различных групп населения в Москве свидетельствуют о том, что реальное количество заболевших COVID-19 в столице России составляет примерно 2% от городского населения.