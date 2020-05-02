Киев, 2 мая 2020, 13:20 — REGNUM С начала 2020 года в природных экосистемах Украины возникло в 1,5 раза больше пожаров, чем в прошлом году, заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Николай Чечёткин 2 мая в своём видеообращении.
Глава ГСЧС Украины отметил, что главной причиной пожаров является человеческий фактор и призвал жителей Украины прекратить сжигать сухую траву и мусор.
Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение торфяников, а в Житомирской области пожарные продолжают тушить пожары на территории трёх лесничеств.
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