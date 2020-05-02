Киев, , 13:20 — REGNUM С начала 2020 года в природных экосистемах Украины возникло в 1,5 раза больше пожаров, чем в прошлом году, заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Николай Чечёткин 2 мая в своём видеообращении.

«В нашей стране с начала года уже возникло около 23 тыс. пожаров в природных экосистемах, что в полтора раза больше, чем в прошлом году, а площадь, пройденная огнём, увеличилась в три раза и составляет почти 60 тыс. гектаров, и это без учёта пожаров в Зоне отчуждения и последних пожаров на Житомирщине», — рассказал он.

Глава ГСЧС Украины отметил, что главной причиной пожаров является человеческий фактор и призвал жителей Украины прекратить сжигать сухую траву и мусор.

«Особое беспокойство вызывает положение с пожарами в Житомирской области, где в естественных экосистемах возникло уже более 1,5 тыс. пожаров, 50 из которых — только за последние трое суток», — добавил Чечёткин.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение торфяников, а в Житомирской области пожарные продолжают тушить пожары на территории трёх лесничеств.

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