Париж, , 13:21 — REGNUM Во Франции скончался боец французского иностранного легиона, получивший ранение в Мали. Об этом 2 мая сообщает Reuters.

По данным журналистов, инцидент, повлекший за собой трагические последствия, произошел на прошлой неделе во время контртеррористической операции. Военный получил ранение после взрыва в регионе Сахеля.

Напомним, вооруженные силы Франции вторглись в Мали в 2013 году. В настоящее время там присутствуют свыше 5 тыс. военнослужащих. С тех пор на территории страны погибли 13 военных Франции.