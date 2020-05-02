Архангельск, , 13:06 — REGNUM За сутки в Архангельской области подтвердились еще 22 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число зараженных увеличилось до 260. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

12 новых случаев зарегистрировано в лечебных учреждениях, находящихся на карантине, новые пациенты появились также в Северодвинске, Архангельске, поселке Талаги, в Котласском и Верхнетоемском районах. Число выздоровевших достигло 68.

В штабе также сообщили, что на коронавирус обследованы более 19 тысяч человек.