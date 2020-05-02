Ростов-на-Дону, 2 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Ростовской области обновили карту распространения коронавирусной инфекции с учётом прироста новых случаев инфицирования, передаёт ИА REGNUM 2 мая.
Согласно обновлённым данным, наибольшее число случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ростове-на-Дону — 336, среди муниципальных районов лидирует Белокалитвинский район — 43.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской за сутки зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтверждённых случаев достигло 1 тыс. 106.
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