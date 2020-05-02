Салехард, , 12:56 — REGNUM На Ямале по состоянию на 2 мая 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии в регионе подтверждено 557 случаев SARS-CoV-2, сообщили в ямальском оперативном штабе.

Оперативный штаб ЯНАО

В целом 2 мая в населённых пунктах ЯНАО подтверждено три новых случая заражения: по-прежнему в Новом Уренгое и Салехарде. Остальные 40 инфицированных выявлены на месторождениях под Новым Уренгоем и в Ямальском районе.

Бессимптомно инфекция протекает в 338 случаях, в стационарах региона размещены 114 пациентов, из них восемь — в тяжёлом состоянии. Выздоровели 118 человек, скончался один.