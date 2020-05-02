Ижевск, , 12:59 — REGNUM Добровольцы «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» (ВСКС) из Удмуртии в период действия режима самоизоляции из-за распространения коронавируса оказывают различную помощь пожилым и маломобильным людям, а также ветеранам труда и детям войны. Об этом сообщают в пресс-службе регионального волонтерского штаба.

Спасатели действуют в рамках акции «Поможем делом». Так, 4 мая они запланировали выход к 82-летней Галине Калабиной, которой помогут по хозяйству. А на следующий день добровольцы окажут помощь 85-летней Галине Караваевой.

Добровольцы участвуют в работе регионального волонтерского штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам. Вместе с волонтерами из штаба они занимаются исполнением заявок, поступающих в колл-центр штаба от жителей республики, нуждающихся в помощи.