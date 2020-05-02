Санкт-Петербург, 2 мая 2020, 12:47 — REGNUM За последние сутки 98 петербуржцев излечились от COVID-19. Об этом сообщает городской оперативный штаб.
К текущему моменту смертельно опасный вирус в Петербурге перебороли 877 человек за все время пандемии.
Читайте также: За сутки еще 323 петербуржца узнали, что подхватили коронавирус
Напомним, за сутки в городе также зафиксировали 323 новых случая заражения, доведя их общее число в Петербурге до 4 тыс. 734, из которых 33 случая COVID-19 оказались летальными.
На карантине сейчас находятся 3 тыс. 282 человека. За 24 часа в Петербурге провели 7 тыс. 737 тестов на коронавирус.
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге второй день подряд растёт индекс самоизоляции