Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM За последние сутки 98 петербуржцев излечились от COVID-19. Об этом сообщает городской оперативный штаб.

К текущему моменту смертельно опасный вирус в Петербурге перебороли 877 человек за все время пандемии.

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Напомним, за сутки в городе также зафиксировали 323 новых случая заражения, доведя их общее число в Петербурге до 4 тыс. 734, из которых 33 случая COVID-19 оказались летальными.

На карантине сейчас находятся 3 тыс. 282 человека. За 24 часа в Петербурге провели 7 тыс. 737 тестов на коронавирус.

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