Калуга, , 12:42 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области по данным на 2 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба на 19:00 1 мая, в регионе всего зафиксировано 1065 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 992 человека находятся на лечении. 61 человек выздоровел, 12 человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев — в Калуге (267), в Боровском районе (152), в Обнинске (139), Малоярославецком районе (118) и в Думиничском районе (74).

«Из 500 коек, созданных в области по федеральному нормативу, на данный момент задействовано 80%. Завершается подготовка резерва ещё из 250 коек. Работаем на опережение, чтобы ни в коем случае не допустить дефицита мест. Поэтому сейчас формируем следующий резерв», — написал в социальной сети врио калужского губернатора Владислав Шапша.

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