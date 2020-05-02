Тверь, , 12:38 — REGNUM 35 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели за последние сутки, сообщили ИА REGNUM 2 мая в региональном оперштабе.

Общее число жителей региона, выздоровевших после заражения, достигло 109 человек.

Всего в регионе подтверждено 610 случаев заражения коронавирусом, в том числе 46 — за последние сутки. Зарегистрировано три летальных исхода у пациентов с выявленным коронавирусом.

«Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом — без симптомов проявления заболевания», — уточнили в оперштабе.

Добавим, что основная часть случаев заражений — 208 — приходится на Тверь, в числе муниципалитетов печальное лидерство держат также Кимры (135) и Конаковский район (127).