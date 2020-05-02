Курск, , 12:36 — REGNUM В Курской областной инфекционной больнице имени Семашко за последние сутки скончались два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом 2 мая ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Причины их смерти будут установлены после патолого-анатомического исследования. Также официальная причина смерти до сих пор устанавливается по другим трём случаям.

Всего в регионе официально подтверждено четыре летальных случая, причиной которых стали осложнения COVID-19.

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