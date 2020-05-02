Новосибирск, , 12:34 — REGNUM В Новосибирской области нарушителей карантина оштрафовали почти на миллион рублей, сообщает оперативный штаб региона.88 человек, которым было выдано предписание Роспотребнадзора после возвращения из-за рубежа, Москвы, Санкт-Петербурга, или контактакта с заражёнными, нарушили 14-дневный карантин и отправились в общественные места. Сотрудники полиции составили в отношении них административные протоколы. Суды уже рассмотрели 71 дело и оштрафовали нарушителей на общую сумму 997,6 тыс. рублей. Кроме того, за грубое нарушение требования всеобщей самоизоляции составлено 497 административных протоколов. Часть из них суд уже рассмотрел и выписал штрафы на общую сумму 421,5 тыс. рублей.