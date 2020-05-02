Ташкент, , 12:33 — REGNUM Водителям такси в Узбекистане не разрешается перевозить пассажиров, сообщили 2 мая в Telegram-канале министерства транспорта республики.

Министерство опубликовало видеосюжет ГУБДД МВД Узбекистана. Отмечается, что водителям линейного такси разрешено заниматься только доставкой. Перевозка людей запрещена.

Напомним, с 30 апреля жителям Узбекистана разрешили пользоваться личным автотранспортом с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Службы такси также возобновили перевозку граждан.

Однако инспекторы запрещают перевозить людей. Глава службы такси, а MyTaxi Акмаль Пайзиев позднее заявил, что разрешение распространяется только на личный автотранспорт.

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