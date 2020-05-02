Душанбе, , 12:31 — REGNUM Число лабораторно подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Таджикистане по состоянию на 2 мая увеличилось до 32.

Больше всего положительных результатов тестов на SARS-CoV-2 зарегистрировано в столице страны Душанбе — 17 человек. Также у 10 человек коронавирус подтверждён в Согдийской области и 5 случаев заражения зафиксировано в районах республиканского подчинения.

Никаких подробностей относительно состояния инфицированных, а также данных о населённых пунктах, где зарегистрированы случаи заражения, не приводится.

Напомним, что о первых подтверждённых случаях инфицирования SARS-CoV-2 в Таджикистане официально объявили 30 апреля 2020 года. На тот день коронавирус был обнаружен у 15 человек: 10 случаев в Согдийской области и пять — в Душанбе.