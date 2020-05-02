Иерусалим, , 12:30 — REGNUM В Израиле за сутки выявили свыше 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 мая говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования в стране достигло 16 тыс. 152 человек.

От COVID-19 за прошедшие сутки в Израиле скончались два человека, общее число смертей составило 227 человек. По данным ведомства, в настоящий момент из больницы выписано 6 тыс. 525 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, давшая о себе знать в декабре 2019 года привела к заражению во всем мире свыше 3 млн 346 тыс. человек. От COVID-19 скончались 238 тыс. человек.