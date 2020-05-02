Уфа, , 12:32 — REGNUM Несколько улиц временно перекроют в Уфе в связи с проведением репетиции парада военной техники в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, улицы, по которым пройдет военная техника, будут перекрыты 5 мая с 10:00 до 12:00 часов.

Военная техника пройдет по следующим улицам от Уфимского аэропорта: автотрасса от аэропорта до ул. З.Валиди. Затем техника проследует по ул. Цюрупы, ул. 50-летия Октября и по проспекту Октября. Также будут закрыты разворот на остановке «Горсовет», ул. Революционная, ул. Ленина, ул. Пушкина и Советская площадь. На этой площади движение будет закрыто с 22:00 часов 4 мая до 10:00 часов 5 мая.

Чиновники просят заранее скорректировать маршруты движения своих транспортных средств.

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