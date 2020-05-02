Москва, , 12:32 — REGNUM В целях профилактики коронавируса власти Москвы могут ограничить количество специальных пропусков для поездок по городу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт телеканал Рен ТВ.

Таким образом городские власти рассчитывают снизить поток людей на дорогах и в транспорте. Однако пока решения относительно введения этой меры не принято.

«Сейчас у нас есть инструмент более точной настройки, называется «цифровой пропуск». Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними», — цитирует Собянина телеканал.

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