Курск, , 12:28 — REGNUM В Курской области подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрирован 861 подтверждённый случай. По наблюдением находятся 735 пациентов: 107 — на лечении в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 28 — на лечении в городском клиническом родильном доме; девять — в Курской городской больнице №6. 591 человек без признаков заболевания находится на карантине в домашних условиях.

Выписаны были 117 человек, четыре человека скончались.

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