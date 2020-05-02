Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM В Ростовской области уточнили информацию по новым случаям заражения коронавирусной инфекцией, передаёт ИА REGNUM 2 мая.

Так, 36,3% новых случаев инфицирования зарегистрировано у жителей Дона в возрасте от 18 до 45 лет, 46,3% — от 46 до 65 лет, 3,7% — от 66 до 79 лет, 8,7% — старше 80 лет, 5% — дети.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Ростовской области выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство инфицированных находятся на самоизоляции по месту проживания.

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