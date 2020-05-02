Минск, , 12:25 — REGNUM Белоруссия лидирует среди стран мира по темпам прироста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в интервью TUT.BY заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Батыр Бердыклычев.

Читайте также: В Белоруссии пока не стоит ждать «перелома в течении эпидемии» — ВОЗ

Так, в республике количество новых случаев заболевания COVID-19 на 1 млн человек населения составляет 94,19. В Перу этот показатель равен 92,35, в Великобритании — 91,34.

Бердыклычев пояснил, что основной причиной быстрого распространения пандемии в стране является отсутствие «адекватных мер физического дистанцирования», что не позволяет ожидать какого-либо перелома в развитии ситуации в ближайшее время.

Также по теме: В Белоруссии на 1 мая умерли 93 пациента с COVID-19

Добавим, что по состоянию на 2 мая, в Белоруссии зарегистрированы 14 917 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, скончались 93 человека, 2918 пациентов с COVID-19 выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца апреля численность инфицированных в Белоруссии прирастает почти на 900 человек ежесуточно. При этом власти республики, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, до сих пор не закрыли границы и проводят массовые мероприятия, в частности, идёт подготовка к параду в Минске к 9 мая.