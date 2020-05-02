Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Второй день подряд индекс самоизоляции Петербурга показывает лучший результат, чем в течение последних будних дней. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекса».

К полудню 2 мая Петербург заработал 3,4 балла по самоизоляции, то есть индекс расположен в желтой зоне — «на улице есть люди», сообщает сервис и призывает их вернуться домой.

Этот показатель сегодня лучше, чем в будни уходящей недели, когда индекс самоизоляции Петербурга рухнул до «двойки» и стабильно держался в красной зоне.

На данный момент лучше Петербурга среди крупных городов показывает себя только Москва с индексом в 3,7 балла, но там введен электронный пропускной режим.

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Добавим, за последние сутки Россия побила собственный рекорд по приросту зараженных коронавирусом: зафиксировано еще 9 тыс. 623 новых случая, в Петербурге — 323 из них. За весь период в России от COVID-19 скончались 1 тыс. 222 человека.

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