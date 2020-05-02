Орел, 2 мая 2020, 12:19 — REGNUM 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Орловской области за последние сутки, сообщил 2 мая региональный оперштаб.
Общее число случаев заражения на территории региона, таким образом, достигло 594. Три пациента с подтверждённым заражением скончались.
Основное число заражений в регионе приходится на Орёл (206) и Мценск и Мценский район (109), Орловский (44) и Болховский район (43).
Всего в России за последние сутки коронавирус выявили у 9 тыс. 623 человек, 57 пациентов скончались, выздоровели — 1 тыс. 793 человека.