Москва, , 12:19 — REGNUM Вопросы социальных гарантий и безопасности работы практикантов в лечебных организациях лежит на руководстве вуза, которое трепетно относится к своим студентам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья, завкафедрой МГМУ имени И. М. Сеченова Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Некоторые студенты ряда медицинских вузов и медицинских кафедр опасаются, что под видом практических занятий их будут использовать как «пушечное мясо» и указывают на разницу гарантий безопасности.

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«Этой проблематикой занимаются вузы на высшем уровне, есть руководители практики, есть проректорат по учебной работе, — они за это отвечают, разъясняют ребятам. Я сам работаю в Сеченовском университете, у нас такие собрания проходят, и обсуждаются все вопросы, которые вы задаете. У студентов шестого курса врачебная медпрактика, у всех те, кто тяжело болен или есть беременность, я думаю, что им пойдут навстречу в индивидуальном порядке. Остальные должны работать. Кто согласен, он идёт в «ковидное» отделение госпиталей, кто-то идёт в другие отделения, кто-то, если совсем здоровье не позволяет, работает в ректорате, в деканате, занимается бумажными делами», — отметил Морозов.

Парламентарий ответил на обеспокоенность студентов о том, что при получении инвалидности, а из-за COVID-19 такое не исключено, никаких мер поддержки, как медработнику с производственной травмой, им положено не будет.

«Я не уверен в том, что это так, потому что со студентом будет заключаться, насколько я представляю, трудовой договор, и, соответственно, юридические права имеются. Все эти вопросы должно решать руководство вузов, там ситуацию прекрасно понимают, и эти вопросы будут решаться комплексно», — говорит Морозов.

Что касается сообщений о том, что контактировавших с пациентами с коронавирусной инфекцией студентов не будут обеспечивать проживанием отдельно от родных, то глава комитета Госдумы настаивает на дополнительной проработке этого вопроса.

«Я думаю, все меры, в том числе отдельного проживания, должны быть отдельно проработаны, если из «красной зоны» иди домой — это не дело. Это также предмет решений руководства вузов, они должны всё это продумать. Если студент приходит в рабочую бригаду, он начинает работать по тем же самым законам, это логично», — полагает глава профильного комитета Госдумы.

«Самое святое, что у нас есть — это студент, и представить ситуацию, когда к студенту-медику его руководство относится не с должным вниманием — я не могу такого представить. Такого быть не может. Могут быть опасения у кого-то индивидуальные. Я думаю, что они будут обязательно развенчаны, потому что мы трепетно относимся к студентам, никто в обиду их не даст, не поставит на амбразуру», — заверил Морозов.

«Руководство университетов и больниц делают максимально для того, чтобы студенты были защищены, обеспечены всем необходимым. Все понимают, что это детки, это наше будущее, это наша смена, мы всегда всю жизнь их защищаем. У ребят нет особо опыта, поэтому никто их на сложные участки ставить не будет», — добавил глава комитета Госдумы по охране здоровья.

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