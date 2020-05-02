Москва, , 12:19 — REGNUM Резкий рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве связано с увеличением количества референс-центров, об этом 2 мая сообщили в оперштабе.

Отмечается, что если раньше подтвержденные анализы направлялись в один референс-центр для проверки, то сейчас таких центров в Москве стало 14.

«Скорость подтверждения положительных результатов увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, За минувшие сутки в российской столице обнаружили 5358 новых случаев заражения, выздоровели — 608 человек, скончались — 37 пациентов. За весь период наблюдения выздоровели 6374 человека, скончались — 695.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве составило 62 658.

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