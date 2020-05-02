Одесса, Украина, , 12:22 — REGNUM На Куликовом поле в Одессе образовалась очередь из жителей города, желающих почтить память людей, сожжённых украинскими радикалами в Доме профсоюзов в 2014 году, сообщило издание Strana.ua.

По данным журналистов, полицейские пускают людей по двое, чтобы они могли возложить цветы. У входа на поле образовалась очередь.

Часть одесситов пришла без масок, некоторые не соблюдают рекомендованную дистанцию, отметили журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, Куликово поле оцеплено полицией, центр Одессы также патрулируется силовиками. Всего в охране правопорядка задействовано 1,5 тыс. человек.

Напомним, 2 мая 2014 года группа украинских радикалов атаковала лагерь «Антимайдана» на Куликовом поле. Люди укрылись в Доме профсоюзов, но националисты подожгли здание. В результате, по официальным данным, погибли 48 человек. Наказание за массовое убийство никто не понёс.

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