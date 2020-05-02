Смоленск, 2 мая 2020, 12:09 — REGNUM 44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Смоленской области, сообщается в сводке федерального оперштаба от 2 мая.
Таким образом, общее число случаев заражения приближается к психологической отметке в 500 пациентов — на данный момент подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом.
Как отмечает ИА REGNUM, по-прежнему самое большое число заражений приходится на Вяземский район, где очагом стал местный дом-интернат для престарелых — общее число случаев заражения там превысило 200.