Нижний Новгород, , 12:09 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 2 мая выявили 842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений в Поволжье выросло до 10 251 случая, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 320 новых случаев заражения коронавирусом, в Башкирии — 92, в Татарии — 66, в Чувашии 49, в Саратовской области — 48, в Самарской области — 41, в Мордовии — 37, в Пензенской области — 33, в Кировской и Ульяновской областях, а также в Пермском крае — по 32, в Марий Эл — 31, в Оренбургской области — 22, в Удмуртии — семь.

С учетом вновь выявленных заражений общее число случаев инфицирования коронавирусом в Нижегородской области составляет 2443, в Татарии — 960, в Башкирии — 935, в Мордовии — 765, в Чувашии — 676, в Марий Эл — 628, в Оренбургской области — 591, в Пермском крае — 556, в Кировской области — 543, в Саратовской области — 535, в Пензенской области — 481, в Ульяновской области — 461, в Самарской области — 433, в Удмуртии — 244.

Выписаны после полного выздоровления 1999 человек в Поволжье, за сутки выписаны из стационаров 320 пациентов. 89 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, шестеро — в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 2 мая подтвержден 124 054 случая заражения коронавирусом, 9623 — за минувшие сутки. Выздоровели 15 013 человек, 1222 человека скончались.

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