Оренбург, , 12:08 — REGNUM В Оренбургской области увеличилось число летальных исходов от последствий COVID-19. По данным портала стопкоронавирус.рф, на 2 мая умер еще один человек.

На сегодняшний день в регионе от последствий заболевания скончались четыре пациента. Ранее минздрав заявил о смерти двух мужчин, которые имели сопутствующие заболевания, и пожилой женщины, поступившей в больницу в тяжелом состоянии.

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