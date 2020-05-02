Самара, , 12:09 — REGNUM Лидером по выявлению случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Самарской области стал город Тольятти. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, в этом городе выявили 18 фактов инфицирования данным вирусом. Всего же на территории региона за минувшие сутки выявили 41 факт заражения. Вторым по выявленным случаям стал город Самара с 15 подтвержденными случаями инфицирования в минувшие сутки. Еще четыре случая выявлено с Сызрани и по одному в Кинеле, г. Новокуйбышевске, Сергиевском районе и в Ставропольском районе.

При этом 19 фактов выявили при проведении эпидемиологического расследования в отношении лиц, которые ранее были инфицированы. А 22 человека выявили во время их обследования с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.

Отмечается, что 53 человека, которые ранее были заражены коронавирусом, поправились.

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