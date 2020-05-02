Куала-Лумпур, , 12:08 — REGNUM В Малайзии за сутки выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 мая говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования в стране достигло 6 тыс. 176 человек.

За последние 24 часа не было зафиксировано случаев смерти от заболевания COVID-19, общее число смертей осталось на уровне в 103 человека.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор число инфицированных людей по всему миру превысило 3 млн 346 тыс. человек.