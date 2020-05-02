Улан-Удэ, , 11:55 — REGNUM Журналист из Бурятии Александр Тармаханов написал книгу «Герой Советского Союза младший лейтенант Прокопий Сенчихин». Как сообщает Союз журналистов Алтайского края, используя материалы Центрального архива Минобороны РФ, Государственного архива Бурятии, а также из семейного архива родственников героя, который родился 25 мая 1923 года в селе Нижнекаменка Алтайского края, автор описал боевой путь героя, получившего своё звание за форсирование Днепра в октябре 1943 года.

Обложка книги «Герой Советского Союза младший лейтенант Прокопий Сенчихин» Правительство Алтайского края

Александр Тармаханов отметил, что в некоторых источниках имя Сенчихина пишется через букву «ф», то есть Прокофий. В частности, такое начертание можно увидеть в наградном листе — представлении к присвоению звания Героя.

Летом 2019 года журналист Александр Тармаханов вместе с внуками героя Владимиром и Михаилом Сенчихиными посетил алтайское село Нижнекаменка. Там они нашли примерное место, где находился колхоз «20 лет Октября», где жили и работали родители Прокопия — Фёдор и Фёкла.

В школьном музее Нижнекаменки сохранились уникальные фотографии Прокопия, его отца, а также переписка, которую вели в 1980 годах учащиеся школы с однополчанином Прокопия, сотрудником улан-удэнского завода, где работал Сенчихин, и краеведами с Тернопольщины. Эта книга не только о Прокопии Сенчихине, но и о времени, в котором он жил. Об алтайских старообрядцах-кержаках, о чем писали газеты и что показывали в кинотеатрах Улан-Удэ накануне войны, чем был уникален дивизион, где он служил, отмечают в Союзе журналистов Алтайского края.

Погиб Прокопий Сенчихин в бою 26 марта 1944 года на Украине, в Тернопольской области. Похоронен в селе Микулинцы. В Улан-Удэ в 2015 году в сквере им. Сенчихина открыли бюст героя, также существует волонтерское движение его имени.

Как уже сообщало ИА REGNUM, более 500 тысячземляков проводила на фронт земля алтайская, 240 815 воинов не вернулись с поля брани. Почти 250 жителей Алтайского края удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.