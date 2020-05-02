Москва, , 11:55 — REGNUM Температура воздуха в Москве 3 мая составит +20°С и над столицей с большой вероятностью пройдут первые весенние очаговые грозы. Об этом 2 мая рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С 70% вероятностью в столичном регионе прогнозируются первые очаговые весенние грозы, сезон которых обычно открывается с 15 апреля», — приводит РИА Новости слова синоптика о погоде в воскресенье, 3 мая.

Помимо этого, он рассказал, что этому обстоятельству будет способствовать то, что температура воздуха в столице в этот день может подняться до отметки в +20°С, что усилит восходящие потоки — конвекцию, которая будет благоприятствовать «образованию и развитию отдельных массивов кучево-дождевых облаков, что, в свою очередь, может спровоцировать молниевые разряды между облаками и облаками и землей».

Также Тишковец рассказал, что в ближайшие сутки температура воздуха превысит климатическую норму для данного времени года на 3−4°С.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в субботу, 2 мая, в Москве будет переменная облачность, без осадков, а температура воздуха составит от +15 до +17°С.