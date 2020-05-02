Краснодар, , 11:52 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 2 мая.

Самый большой прирост новых пациентов дал Краснодар — там подтвердилось сразу 45 случаев заражения. Среди заразившихся трое 13-летних подростков, а также есть 90-летний пациент.

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 1 тыс. 162 случая заражения коронавирусом. 20 пациентов с подтверждённым заражением скончались.

За последние сутки выписаны 42 пациента, у которых было выявлено инфицирование, общее число вылечившихся достигло 319. Вместе с тем, 23 пациента находятся в тяжёлом состоянии, на аппаратах ИВЛ.