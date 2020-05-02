Белгород, , 11:54 — REGNUM За минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 36 жителей Белгородской области. Всего в регионе подтверждено 419 случаев заражения, сообщили 2 мая в региональном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Старооскольском городском округе — семь. В больницы региона госпитализированы 133 человека, четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

В обсерваторе продолжают самоизоляцию девять человек, в домашних условиях соблюдают режим 2228 белгородцев.