Сеул, , 12:45 — REGNUM В связи с распространением коронавируса, повлекшим за собой политику социального дистанцирования и введение ограничений на передвижение, концентрация мелкодисперсных частиц PM 2.5. в крупнейших городах мира сократилась на 60%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на компанию AirVisual, занимающаяся мониторингом качества воздуха.

Согласно опубликованным данным, с 26 февраля по 18 марта средняя концентрация микропыли в воздухе в Сеуле составила 24.1㎍/㎥, что на 54% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что наибольшее сокращение концентрации микропыли в воздухе было зафиксировано в Нью-Дели (60%), за ним следуют Сеул, Ухань (44%) и Мумбаи (34%). Самый низкий показатель был зафиксирован в Лондоне (9%).

Тем не менее, в период с 9 по 30 марта концентрация мелкодисперсных частиц в воздухе в Риме составила 16.7㎍/㎥, что на 30% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.