Пермь, , 11:48 — REGNUM Пермские артисты и музыканты 2 мая приняли эстафету от творческих коллективов Нижегородской области в рамках акции «Наш День Победы», инициированной аппаратом полномочного представителя президента РФ в ПФО, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Пермские артисты и музыканты исполняют песню «День Победы» Permkrai.ru

Пермская хоровая капелла мальчиков совместно с солистами Пермского театра оперы и балета — Натальей Кирилловой, Владимиром Тайсаевым, Эдуардом Морозовым исполнила песню «День Победы» под музыкальное сопровождение Оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии.

Съемки видеоролика проходили в памятных местах Перми и в Большом концертном зале филармонии в марте 2020 до введения режима обязательной самоизоляции.

Своим выступлением Пермский край передает эстафету Саратовской области и поздравляет жителей всей России с 75-летием Великой Победы.

Видеоролики можно посмотреть в эфирах региональных телекомпаний, а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм по хештегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

Добавим, акция «Наш День Победы» стартовала 25 апреля в Мордовии. Регионы-участники ежедневно передают друг другу эстафету, исполняя известную песню «День Победы».