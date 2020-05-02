Уфа, , 11:51 — REGNUM 183 человека, ранее зараженные коронавирусной инфекцией, поправились в Башкирии. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, число выздоровевших пациентов в Башкирии, у которых ранее был выявлен этот вирус, увеличилось на семь человек. Их выписали в минувшие сутки. Всего в регионе выявлено 935 фактов заражения этой инфекцией. Это на 92 случая больше в сравнении со вчерашним днем.

Отмечается, что количество граждан, умерших от COVID-19 остается неизменным с 20 апреля и составляет 14 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с 4 мая вводится масочный режим.