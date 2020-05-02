Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM За первый день мая в Санкт-Петербурге выявили 323 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром 2 мая сообщили в федеральном оперативном штабе. О новых летальных случаях от COVID-19 в городе пока информации нет.

Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Нарастающим итогом в Петербурге за всё время пандемии зафиксировано 4734 случая заражения коронавирусом. За это время 33 человека скончались, 877 выздоровели. В настоящее время активная фаза заболевания продолжается у 3824 человек.

Петербург по-прежнему находится на третьей строчке «антирейтинга», со значительным отрывом от Москвы и Московской области по количеству зараженных и жертв эпидемии. Вслед за Северной столицей по числу зараженных идут Нижегородская область и Дагестан.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксировано 9623 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. За сутки выписано по выздоровлению 1793 человека, зафиксировано 57 летальных случаев. Всего к утру 2 мая в РФ зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах, выздоровело 15 013 человек, скончалось 1222 человека.

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