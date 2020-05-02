Тула, , 11:44 — REGNUM 82 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщил 2 мая региональный оперштаб.

По данным оперштаба, только 12 из новых заражённых приехали в регион из Москвы и Московской области, 20 человек — из контактного круга людей, работающих в Москве. 50 человек заразились от ранее инфицированных.

За сутки выздоровели после заражения коронавирусом 18 человек, пять из них лечились в стационарах, остальные — дома.

Всего в регионе подтверждено 1047 случаев заражения. Семь человек скончались.

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