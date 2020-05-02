Москва, 2 мая 2020, 11:44 — REGNUM Министерство коммуникаций и связи России опубликовало в своем Telegram-канале расписание вывозных рейсов на период со 2 по 7 мая.
Так, 2 мая запланированы рейсы Пхукет (Таиланд) — Санкт-Петербург — Москва и Пхукет — Уфа-Ростов-на-Дону/Сочи.
На следующий день, 3 мая, запланированы рейсы Ереван (Армения) — Сочи и Денпасар (Индонезия) — Санкт-Петербург — Москва.
Четвертого мая запланированы рейсы Берлин (Германия) — Казань — Новосибирск, а также Бангкок (Таиланд) — Санкт-Петербург — Москва, Душанбе (Таджикистан) — Сургут — Екатеринбург, Лос-Анджелес (США) — Москва и Камрань (Вьетнам) — Владивосток.
Пятого мая запланированы рейсы Камрань — Санкт-Петербург — Москва, Нур-Cултан (Казахстан) — Казань — Новосибирск, Анталия (Турция) — Ростов-на-Дону — Уфа.
Шестого мая запланированы рейсы Шанхай (КНР) — Санкт-Петербург — Москва, Тель-Авив (Израиль) — Ростов-на-Дону — Екатеринбург.
Седьмого мая запланирован рейс Токио (Япония) — Владивосток — Санкт-Петербург — Москва.
Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира. Исключение составили рейсы для вывоза российских граждан из-за границы.
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