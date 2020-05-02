Астрахань, , 11:44 — REGNUM Наличие в организме нового коронавируса подтвердилось у 61 студента и сотрудника Астраханского Государственного технического университета (АГТУ), проживающих и работающих в общежитии вуза. Об этом 2 мая сообщает минздрав области.

«1 мая лабораторией Роспотребнадзора выявлен 61 положительный результат у находящихся на карантине проживающих и сотрудников студенческого общежития по ул. Савушкина, 3», — говорится в сообщении областного ведомства.

Также указывается, что два человека из этого числа направлены в астраханскую областную инфекционную клиническую больницу, у 58 человек заболевание проходит в бессимптомной форме и они перемещены в Икрянинскую районную больницу, ещё один сотрудник общежития с бессимптомным протеканием заболевания направлен домой.

«В общежитии сохраняется карантин», — подчеркивается в сообщении областного минздрава.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве количество выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, за последние сутки увечилось на 608 человек.