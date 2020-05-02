Москва, , 11:42 — REGNUM В Совфеде призвали вузы не «загонять» всех студентов на практику в медицинские учреждения, где лечат COVID-2019, напомнили о принципе добровольности и о гарантиях практикантам, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая.

Некоторые студенты ряда медицинских вузов и медицинских кафедр опасаются, что под видом практических занятий их будут использовать как «пушечное мясо» и указывают на разницу гарантий безопасности, в частности, на то, что контактировавших с пациентами с коронавирусной инфекцией студентов не будут обеспечивать проживанием отдельно от родных. Кроме того, беспокоятся студенты, случись кому-то из ребят стать инвалидами, а при COVID-2019 такое не исключено, никаких мер поддержки, как медработнику с производственной травмой, им положено не будет.

Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый дал руководству вузов и студентам ряд советов.

«Я рекомендую администрациям вузов всё-таки остановиться в принудительном направлении студентов на практику. Нет такого посыла от власти, чтобы привлекать студентов в принудительном порядке. Посыл есть такой: возможность добровольно, за вознаграждение прохождения практики, тем самым помогая врачам. Вот о чём идёт речь прежде всего», — заявил Круглый.

Он также дал рекомендации студентам.

«Если речь идет о студентах, то нужно внимательно прочитать договор, и если он не устраивает человека по какой-либо причине, то его просто не подписывают. Принцип добровольности здесь должен быть на первом месте, я в этом абсолютно, глубоко убеждён», — подчеркнул сенатор.

Практиканты, по мнению парламентария, должны иметь абсолютно те же права, что и сотрудники медорганизаций, подробности должны быть прописаны в заключаемом договоре — на прохождение практики или трудовом договоре.

«У студентов, безусловно, возникает страх, и они должны понимать, что если они идут на работу, то они должны иметь средства индивидуальной защиты — это должно быть оговорено в договоре, как и меры поддержки в случае получения инвалидности», — полагает член Совфеда.

Работающие в «красной зоне» практиканты, говорит он, должны пользоваться теми же правами, как и сотрудники, их также надо отселять от родных.

«Как можно не предоставлять возможность отселения? Если такие подтверждённые факты есть, студенты могут написать обращение в том числе на моё имя», — заявил Круглый, пообещав разобраться в каждом конкретном случае.

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