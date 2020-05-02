Курган, , 11:41 — REGNUM На окнах курганских домов — в школах, квартирах, офисах — появились рисунки и фотографии к юбилею Победы. Зауралье таким образом присоединилось к акции #ОКНА_ПОБЕДЫ, сообщает региональный департамент образования и науки.

Одно из «окон Победы» в Кургане Пресс-служба департамента образования и науки Курганской области

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции в России отменены массовые мероприятия, посвящённые 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. То есть 9 мая не будет традиционных шествий и митингов.

Но никто не забыт и ничто не забыто. Акция #ОКНА_ПОБЕДЫ призвана почтить память героев, соблюдая режим самоизоляции.