Ташкент, , 11:41 — REGNUM Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) опроверг слухи о приближающейся пыльной буре, сообщили 2 мая в пресс-службе центра.

В ведомстве отметили, что в социальных сетях появилась информация о сильной пылевой буре в Туркмении. Сообщается, что буря якобы приближается к Узбекистану. «Пыльных бурь по территории Узбекистана не ожидается», — говорится в сообщении.

Отметим, на протяжении последних трех десятилетий на месте Аральского моря образовалась пустыня. Опустынивание не редко приводит к появлению пыльных бурь в Туркмении и на западе Узбекистана.

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